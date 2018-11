Lancement des négociations sud-coréano-chiliennes en vue d’amender leur accord de libre-échange

Photo : Getty Images Bank

Cela fait 14 ans que la Corée du Sud et le Chili ont établi leur accord bilatéral de libre-échange. C’était donc en 2004.Or, en novembre 2016, les ministres du Commerce extérieur des deux pays ont déclaré le lancement de négociations en vue de « l’améliorer ». Deux ans plus tard, les deux parties débutent aujourd’hui ces pourparlers à Séoul pour une durée de trois jours.Elles renégocient, entre autres, les modalités liées aux marchandises, à la propriété intellectuelle, au travail et à l’environnement.Le Chili est le premier partenaire commercial avec lequel le pays du Matin clair a conclu un tel traité. Après son entrée en vigueur, le volume des échanges bilatéraux a été multiplié par 3,4 et les investissements sud-coréens dans le pays d’Amérique latine par 34. Cela dit, la nécessité de l’amender a été évoquée afin de mieux l’adapter à la nouvelle donne commerciale.Séoul souhaite maintenant que Santiago ouvre davantage son marché aux réfrigérateurs et aux lave-linge « made in Korea ». Il cherche aussi à élargir la coopération culturelle bilatérale.