La Corée du Sud championne de la R&D en pourcentage du PIB

La Corée du Sud se place dans le peloton de tête des pays les plus actifs dans la recherche et le développement.Les chiffres sont parlants. D’après les données communiquées hier par le ministère des Sciences et des Technologies, en 2017, elle a investi un total de 78 800 milliards de wons, soit à peu près 61,7 milliards d’euros. Les dépenses ont crû de 13,5 % par rapport à l’année précédente. Ce qui place le pays au 5e rang mondial. Les quatre premiers pays qui investissent le plus dans leur R&D sont les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne.Ces dépenses représentent 4,55 % du PIB national, en hausse de 0,32 point sur un an. La Corée du Sud devrait alors récupérer sa première place au classement mondial pour la première fois en trois ans, devant Israël.Le secteur privé est le principal acteur de la recherche. Ses investissements ont bondi de 14,7 % en glissement annuel pour franchir le cap des 60 000 milliards de wons. En revanche, le secteur public a connu une croissance de 8,1 % seulement.