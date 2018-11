Les dons des conglomérats progressent

Cette année, les grands groupes d’affaires ont versé ou promis plus de dons financiers que l’an dernier. Leur montant cumulé a franchi le seuil des 1 000 milliards de wons fin septembre, l’équivalent de 785 millions d’euros. Soit une hausse d’à peu près 10 % par rapport à la même période l’an dernier. C’est ce qu’on apprend d’une analyse menée par « CEO Score ». Ce site web d’évaluation de la gestion des entreprises a comparé les contributions de 237 firmes.Samsung Electronics a dominé la liste avec 183 milliards de wons. Soit une progression de 7 % par rapport à l’année dernière. Viennent ensuite la banque Kookmin, Hyundai Motor et SK Telecom.Une chose à noter : le premier constructeur automobile du pays et ses filiales ont multiplié les dons en dépit de résultats médiocres cette année.