La Corée du Sud réussit le premier essai de son lanceur Nuri

Photo : YONHAP News

Ca y est, c’est maintenant chose faite. La Corée du Sud a réussi aujourd’hui le premier essai de son deuxième lanceur KSLV-2, ou Nuri. La fusée a décollé à 16h pile du centre spatial de Naro, dans le sud du pays. Elle a mis environ une minute pour franchir le mur du son.Elle a ensuite atteint une altitude supérieure à 200 km, 209 km plus exactement, avant de s’abîmer, 10 minutes plus tard, dans les eaux internationales au sud-est de l’île méridionale de Jeju.Le lanceur était doté d’un engin d’une poussée de 75 tonnes, un engin de conception purement coréenne. Sa combustion a été maintenue pendant 151 secondes.Précédemment, l’Institut sud-coréen de recherche spatiale (Kari) annonçait que le tir serait considéré comme un succès si la fusée atteignait son altitude cible et la durée de combustion du moteur dépassait 140 secondes.Fort de la réussite d’aujourd’hui, le pays peut désormais se tourner vers l'avenir. Il ambitionne de fabriquer à horizon 2021 une fusée de trois étages et 300 tonnes, 100 % « made in Korea », capable d'emmener une charge utile de 1,5 tonne. Un poids suffisant pour mettre en orbite la plupart des satellites courants : observation, météo et télécom.