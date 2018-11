Le président sud-coréen Moon Jae-in s’entretient avec le Premier ministre tchèque Andrej Babis

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’est entretenu mercredi avec le Premier ministre tchèque dans un grand hôtel à Prague. La République tchèque est la première destination de sa dernière tournée à l’étranger de l’année, qui l’emmènera également en Argentine et en Nouvelle-Zélande.En soulignant que les relations entre les deux pays se sont constamment améliorées depuis l’établissement des liens diplomatiques en 1990, Moon Jae-in a souhaité qu’elles se renforcent davantage tout en s’axant vers l’avenir. Le locataire de la Maison bleue a également demandé à Andrej Babis de s’intéresser à la participation des entreprises sud-coréennes à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il n’a pas oublié non plus de faire appel au soutien de Prague sur les efforts de Séoul visant à dénucléariser la Corée du Nord, et ce d’une manière pacifique.Dénucléarisation de la péninsule, justement. Son interlocuteur a hautement qualifié les efforts du numéro un sud-coréen afin de résoudre ce dossier, tout en mentionnant également la carrière d’avocat pour les droits de l’Homme de Moon sous la dictature, avant de se lancer dans la politique.Autre sujets abordés à l’issue de cette rencontre, d’après la Cheongwadae : la coopération dans les nouveaux secteurs orientés vers le futur, comme le TIC et l’IA. Le Premier ministre tchèque a également souhaité l’ouverture d’un centre culturel coréen pour que ses compatriotes puissent mieux comprendre la culture du pays du Matin clair.A la sortie de ce tête-à-tête, le président Moon a rencontré les ressortissants sud-coréens en République tchèque. Il s'est ensuite envolé pour Buenos Aires.