DMZ : les deux Corées vont achever demain le démantèlement de 10 postes de garde

Photo : YONHAP News

Les deux Corées achèveront demain le démantèlement de dix postes de garde dans la zone démilitarisée (DMZ) dans le cadre de leur accord militaire visant à réduire les tensions et à instaurer la confiance. C’est l’annonce faite aujourd’hui par le ministère sud-coréen de la Défense.Cette opération, tout comme les travaux de déminage au niveau d'Arrowhead Ridge, entamés en octobre, s’achèveront demain, signe que les deux côtés sont déterminés à respecter l'accord signé par leurs chefs de la défense en septembre, à l’issue du troisième sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang.Séoul et Pyongyang sont convenus de détruire chacun dix postes de garde tout en en conservant un ayant une valeur historique ou autre. Ils prévoient de vérifier leur démantèlement dans le courant du mois prochain. Quant aux travaux de déminage à Cheorwon, à 90 km au nord-est de Séoul, ils visent à assurer la sécurité du projet d’excavation des restes de soldats qui sera mené sur place à partir du mois d’avril prochain.