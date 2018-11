Séoul envoie 50 tonnes d’insecticides au Nord pour combattre les maladies frappant les pins

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a envoyé aujourd’hui 50 tonnes d’insecticides au Nord afin d’aider les nord-Coréens à combattre les maladies qui frappent les pins.D’après le ministère sud-coréen de la Réunification, des camions qui transportent ces produits chimiques ont traversé tôt ce matin la frontière et ont été déchargés dans la ville de Gaeseong.Quinze officiels et experts forestiers se sont également rendus sur place, d’une part pour vérifier le bon acheminement, et d’autre part pour discuter avec leurs homologues nord-coréens de la protection des forêts.Le ministère a également souligné que cette fourniture ne viole pas les sanctions internationales imposées contre le régime de Kim Jong-un.