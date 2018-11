Le lancement d’un satellite sud-coréen de nouveau reporté

Photo : KBS News

Le lancement prévu hier d’un petit satellite sud-coréen depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, a été reporté pour la seconde fois. Un report lié cette-fois ci à des conditions météorologiques défavorables.Le satellite en question, Next Sat-1, doit mesurer les radiations spatiales et observer les rayons infrarouges des étoiles pendant une période de deux ans.D’après le ministère sud-coréen des Sciences et des Technologies et l'Institut des sciences et technologies avancées de Corée (KAIST), qui a développé le satellite, la prochaine tentative aura lieu dimanche.Le 19 novembre dernier, la société américaine d’astronautique SpaceX avait déjà reporté son lancement, invoquant la nécessité de prolonger ses inspections sur son lanceur Falcon 9.