CJ ENM va produire les versions américaines de « Sunny » et « Miss Granny »

CJ ENM a décidé de produire, en collaboration avec Universal Studios et MGM, les versions américaines de « Sunny » et de « Miss Granny ». C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le géant sud-coréen du divertissement.« Sunny », tout d’abord, est un film réalisé par Kang Hyung-chul. Cette histoire d’amitié entre sept jeunes femmes depuis leur adolescence avait attiré plus de 7 millions de spectateurs lors de sa sortie dans les salles sud-coréennes en 2011. Son titre en anglais sera « Bye Bye Bye ».Le troisième long-métrage de Hwang Dong-hyeok, « Miss Granny », qui a été mis à l’affiche en 2014 et fait plus de 8,6 millions d’entrées, raconte pour sa part l’histoire d’une vieille dame malheureuse qui redevient jeune après avoir été photographiée dans un studio et qui débute comme chanteuse. Cette œuvre a déjà été adaptée dans plusieurs pays dont la Chine, le Vietnam, la Thaïlande ou encore les Philippines. Aux Etats-Unis, elle sera rebaptisée « Ms. Granny ».