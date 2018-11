Reconnexion des chemins de fer intercoréens : un train sud-coréen va partir demain pour le Nord

Photo : KBS News

L’inspection conjointe pour la reconnexion des chemins de fer des deux Corées doit débuter demain pour durer au total 18 jours.D’après le ministère sud-coréen de la Réunification, un train composé de six wagons partira dans la matinée de la gare de Séoul en direction du Nord. Il fera escale à Dorasan, juste avant la frontière, pour une cérémonie avant de parcourir la ligne de Gyeongui sur une distance de 400 km entre Gaeseong et Sinuiju, puis celle de Donghae d’une longueur de 800 km entre les monts Geumgang et la rivière Tumen.Ce projet a vu le jour dans le cadre de la déclaration de Pyongyang, adoptée à l’issue du 3e sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un tenu en septembre dernier dans la capitale nord-coréenne.