G20 : Moon Jae-in arrive à Buenos Aires

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen est arrivé jeudi soir à Buenos Aires. L’Argentine, rappelons-le, est la deuxième étape de sa dernière tournée à l’étranger de l’année, et l’hôte du sommet du G20.Moon Jae-in a débuté son emploi du temps dans la capitale argentine par une visite au parc de la Mémoire de Buenos Aires, conçu à la mémoire des victimes de la dictature militaire. Il a ensuite rencontré les ressortissants sud-coréens dans ce pays d’Amérique du Sud.En marge du sommet du G20 qui s’ouvre ce soir, plusieurs tête-à-tête entre le chef de l’Etat sud-coréen et ses homologues étrangers, dont le président américain Donald Trump, sont prévus.Sommet Séoul-Washington, justement. Ce dernier qui doit se tenir samedi sera la 6e rencontre entre Moon et Trump. Le locataire de la Cheongwadae souhaite profiter de ce nouveau rendez-vous à Buenos Aires, qui se déroulera uniquement en présence des interprètes, pour souligner l’importance de la tenue précoce du second sommet nord-coréano-américain. Avec son interlocuteur, il discutera également du renforcement de l’alliance Corée du Sud-USA dans le processus de dénucléarisation et d’instauration de la paix dans la péninsule.Le président Moon s’envolera dimanche pour la Nouvelle-Zélande.