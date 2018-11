Un train sud-coréen en route vers le Nord pour l’enquête ferroviaire conjointe

Photo : YONHAP News

L’enquête conjointe intercoréenne pour la modernisation des chemins du fer nord-coréens ainsi que leur connexion avec ceux du Sud est enfin lancée. Ce matin, un train sud-coréen chargé de cette mission est parti de la gare de Séoul à destination de la Corée du Nord. C’est la première fois en 10 ans qu’une locomotive du Sud roule sur un tronçon nord-coréen.Avant de franchir la frontière, le train s’est arrêté à la gare de Dorasan pendant une demi-heure. Une cérémonie a été organisée en présence du ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon et la ministre des Transports Kim Hyun-mee.Pendant 18 jours, 28 officiels et experts à bord du train vont évaluer l’état actuel des deux lignes majeures du pays communiste. Plus précisément, il s’agit d’un tronçon de 400 km de la ligne Gyeongui, qui longe la côte ouest de la péninsule, ainsi que d’un segment de 800 km de la ligne Donghae, sur la côte est, entre les monts Geumgang et le fleuve Tumen.Leur retour à Séoul est prévu le 17 décembre prochain.