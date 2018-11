La BOK relève son taux directeur de 1,5 % à 1,75 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a relevé aujourd’hui son taux directeur de 0,25 point, de 1,5 % à 1,75 %, en dépit d’une perspective morose de l’économie nationale. C’est la première fois en un an que la banque centrale sud-coréenne procède à une hausse du taux, après l’avoir relevé d’autant en novembre de l’année dernière.Principales explications à cela : le décalage croissant entre les taux d’intérêt américainset sud-coréen, et l’augmentation plus rapide de la dette des ménages par rapport à celle de leurs revenus.Les taux d’intérêts américains ont dépassé celui de la Corée du Sud en mars dernier. Et comme la Réserve fédérale américaine (Fed) prévoit un nouveau relèvement, de nombreux observateurs craignent une fuite massive de capitaux vers les Etats-Unis. Avec la dernière décision de la BOK, l'écart est réduit de 0,75 à 0,5 point.Quant au surendettement des ménages, il est pointé du doigt comme l’une des principales causes de la flambée des prix immobiliers. Les autorités financières du pays du Matin clair espèrent ainsi que la hausse du loyer de l’argent contribuera à juguler la spéculation.