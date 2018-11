Fonctionnaire, le métier le plus convoité chez les sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Le poste le plus désiré des sud-Coréens est la fonction publique, alors que leur objectif, compte tenu des réalités, est de devenir employé de bureau.D’après les enquêtes récemment réalisées par Saramin, un portail sur l’emploi, 26,7 % des sondés ont répondu qu’ils souhaitaient devenir agent public, suivi par gérant de restaurant ou de café (16,2 %), employé de bureau dans une entreprises privée (15 %), artiste (11, 4%), et travailleur indépendant exerçant une profession libérale telle que médecin ou avocat (11,4 %).Mais 66,6 % des répondants recherchent ou occupent un emploi différent de celui qu’ils désirent. Ainsi, le plus grand nombre d’entre eux, soit 49,5 % de l’ensemble, ont pour objectif de devenir employé de bureau, 32,2 % fonctionnaire ou salarié dans un établissement public, et 15,1 % ingénieur.Le premier élément qui gouverne le choix de leur emploi est la stabilité (41,8 %), suivi par l’aptitude (17,1 %), le salaire (16,8 %), la facilité d’embauche (11,9 %) et les perspectives de carrière (7,9 %).