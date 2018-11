1e réunion économique sud-coréano-américaine de haut niveau sous Moon le 7 décembre

Photo : YONHAP News

La 3e réunion économique de haut niveau entre la Corée du Sud et les Etats-Unis va se tenir le 7 décembre à Washington. C’est la première fois que cette assise aura lieu depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Moon Jae-in l’année dernière.Au menu : la coopération économique bilatérale, la stratégie régionale ainsi que l’élargissement de l’alliance et le partenariat global entre les deux alliés. Etant donné que les questions commerciales sensibles, telles que la révision de l’accord de libre-échange Séoul-Washington ou le quota imposé par les Etats-Unis à leurs importations d’acier sont réglées, les deux partenaires pourront se concentrer sur les moyens de renforcer leur coopération économique tournée vers l’avenir.La délégation sud-coréenne sera dirigée par le 2e vice-ministre des Affaires étrangères Lee Tae-ho et la délégation américaine par la secrétaire d’Etat adjoint par intérim chargée des questions économiques, Manisha Singh.Créée en novembre 2015 suite au sommet sud-coréano-américain tenu le mois précédent, la 2e édition de la réunion a eu lieu en janvier 2017. C'était juste deux mois avant la destitution de l’ex-présidente Park Geun-hye.