La Cheongwadae n'écarte aucune possibilité quant à la visite de Kim Jong-un à Séoul le mois prochain

Photo : YONHAP News

Après qu’un média sud-coréen a rapporté aujourd'hui que le gouvernement préparait la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Séoul aux alentours des 13 et 14 décembre prochain, le bureau présidentiel a expliqué que les discussions étaient actuellement en cours en laissant ouvertes toutes les possibilités, mais que rien de concret n’avait été encore fixé.Dans un message envoyé aux journalistes, le porte-parole de la Cheongwadae Kim Ui-gyeom a donné une explication en ce sens, alors que de nombreux observateurs estiment que la visite du leader nord-coréen pourrait être repoussée à l’an prochain en raison du piétinement des pourparlers nucléaires entre Pyongyang et Washington.Le quotidien Chosun avait rapporté ce matin, en citant une source spécialisée dans le suivi du pays communiste, que l’administration Moon Jae-in aurait d’abord envisagé un déplacement pour les 13 et 14 décembre prochain, avant de suspendre les préparatifs sur demande de la Corée du Nord qui aurait souhaité repousser cette visite. Mais récemment, toujours selon le journal conservateur, afin de réaliser le voyage à des dates similaires, le gouvernement aurait demandé l’avis de Pyongyang et de Washington.