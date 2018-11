Près de 6 sud-Coréens sur 10 favorables à la politique nord-coréenne de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

58 % des sud-Coréens soutiennent la politique nord-coréenne et diplomatique de l’administration Moon Jae-in, alors que 59 % et 55 % d’entre eux désapprouvent ses politiques économique et de l’emploi.C’est ce qu’a révélé le sondage hebdomadaire réalisé par Gallup-Corée auprès de 1 100 personnes entre mardi et jeudi (marge d’erreur : ±3,1 %).Sur le volet économique, 52 % des répondants donnent la priorité à la croissance, contre 38 % qui estiment que la redistribution équitable de la richesse est plus importante.Quant à la cote de popularité du président de la République, elle restait identique à la semaine dernière avec 53 %. Par contre, les réponses négatives ont progressé d’un point en atteignant 39 %.Parmi les partis politiques, le Minjoo, le parti au pouvoir, arrive toujours en tête avec 41 % des avis favorables, suivi par le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, avec 15 %, le Parti de la justice (11 %), le parti Bareun-Avenir (7 %) et le Parti pour la démocratie et la paix (1 %). 25 % ont répondu ne soutenir aucune formation.