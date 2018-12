Moon-Trump : la visite de Kim Jong-un à Séoul donnera un nouvel élan à l’instauration de la paix

Photo : YONHAP News

A Buenos Aires, où se tient le sommet du G20, le président sud-coréen Moon Jae-in s’est entretenu avec son homologue américain Donald Trump. Une grande partie de leur 6e tête-à-tête, qui s’est déroulé pendant 30 mn en compagnie seulement de leurs interprètes, a été consacrée à la dénucléarisation de la péninsule, au second sommet Pyongyang-Washington ainsi qu’à la visite du leader nord-coréen Kim Jong-un en Corée du Sud.Selon la Cheongwadae, les deux hommes sont sur la même longueur d’onde par rapport aux sanctions contre Pyongyang. Ils sont d’accord pour qu’elles soient maintenues jusqu’à sa dénucléarisation complète. Le numéro un américain a par ailleurs réaffirmé sa volonté de tenir un nouveau sommet avec le dirigeant nord-coréen au début de l’année prochaine. Et il a proposé de coopérer main dans la main pour que ce dernier devienne un nouveau jalon historique dans le processus de dénucléarisation de la péninsule. Concernant le déplacement de Kim Ⅲ à Séoul, les deux hommes ont estimé qu’il donnerait un nouvel élan aux efforts d’instauration de la paix dans la région.Toujours à l’issue de leur rencontre, le président Moon a déclaré que le leadership et la détermination de son interlocuteur avaient joué un rôle crucial dans l’avancée du dossier nord-coréen. Le locataire de la Maison blanche a pour sa part hautement qualifié le chef de l’Etat sud-coréen pour avoir dirigé la création d’un environnement favorable pour la dénucléarisation de la péninsule, et ce notamment à travers l’abaissement des tensions militaires.