Washington et Tokyo vont maintenir la pression sur Pyongyang

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe ont profité de leur déplacement à Buenos Aires dans le cadre du sommet du G20 pour se retrouver en tête-à-tête.Lors de cette rencontre, vendredi, les deux leaders ont discuté des moyens de coopération avec la communauté internationale, y compris la Corée du Sud, pour maintenir la pression sur la Corée du Nord jusqu’à ce qu’elle applique ses promesses sur la dénucléarisation. C’est ce qu’a fait savoir la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.Ce n’est pas la première fois que Washington et Tokyo tiennent ces propos. Le 13 novembre dernier, lorsque le vice-président américain Mike Pence a été reçu par Abe au Japon, les deux côtés avaient publié une déclaration conjointe à la presse. Dans ce texte, ils déclaraient que l’opération de pression se poursuivrait jusqu’à la dénucléarisation finale et complètement vérifiable du régime de Kim Jong-un.