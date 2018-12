La Corée du Sud lance le service 5G

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les trois opérateurs de communication mobile ont lancé aujourd’hui leur service de réseau mobile 5G. C’est près de neuf mois après son essai lors des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, et une première mondiale.Sa grande particularité est un débit largement plus élevé et une latence en baisse par rapport à la 4G. Il pourra donc être appliqué aux voitures autonomes ou à des opérations chirurgicales à distance. Sans parler des services de réalité virtuelle (VR) ou augmentée (AR).Les clients de SKT, de KT et de LG U+ devront toutefois attendre l’an prochain pour en profiter, car c’est en mars 2019 que le réseau sera finalisé dans les grandes villes du pays et que les premiers smartphones compatibles seront disponibles sur le marché.