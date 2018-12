L'eau du mont Baekdu pourrait rejoindre Séoul via Pyongyang par la voie ferrée

Dans un contexte où une enquête conjointe est lancée en vue de connecter les chemins de fer des deux Corées, la Chine a proposé de transporter des bouteilles d’eau minérale du mont Baekdu qu’elle produit jusqu’en Corée du Sud en passant par le territoire nord-coréen.Lors de la 5e édition du forum de coopération économique Séoul-Pékin, un directeur chinois de la société publique des chemins de fer (Korail) a formulé une telle proposition. Elle consiste à transporter l'eau par train-conteneur sur des tronçons chinois et nord-coréen sur une distance de 1 129 km.Ce projet pilote permettra de réduire de 53,1 % la distance parcourue et de faire passer le délai de livraison de 14 à 7 jours. Les participants du forum ont également proposé de réaliser une investigation commune afin d’assurer une procédure rapide de dédouanement et de résoudre les éventuels problèmes liés à l’utilisation des chemins du fer de différents pays.Face à cette initiative, les représentants chinois ont appelé les entreprises sud-coréennes à investir activement dans trois provinces situées dans le nord-est de l’empire du Milieu.Puisque la coopération entre les deux Corées et la Chine dépend largement de la levée des sanctions internationales imposées au royaume ermite, les résultats du sommet entre Pyongyang et Washington prévu pour le début de l’année prochaine et des négociations liées à la dénucléarisation de la péninsule coréenne auront des impacts considérables sur le succès de ce projet ferroviaire.