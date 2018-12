Poursuite des négociations sur le projet de budget 2019

Photo : YONHAP News

A l'Assemblée nationale, le Comité spécial sur le budget et les comptes publics a mis fin hier à ses activités avant même d'achever son examen du projet de budget 2019, dont le montant s’élève à un plus de 470 000 milliards de wons, soit 370 milliards d’euros. Le projet doit alors automatiquement passer en séance plénière, où il sera soumis au vote.Face à cette situation, tout en rejetant la faute sur l’autre, les représentants du Minjoo, la formation présidentielle, du Parti Liberté Corée (PLC) ainsi que du Bareun-Avenir se sont réunis ce matin afin de relancer les discussions et de trouver un terrain d’entente.A cette occasion, les partis politiques ont décidé de poursuivre les examens à huis clos.L'année dernière, le vote n’avait pu avoir lieu que le 6 décembre, soit quatre jours après la date butoir, en raison du bras de fer entre le pouvoir et l'opposition.