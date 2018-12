Philip Davidson : la suspension des exercices conjoints n’affecte pas la capacité de défense de Séoul

Photo : YONHAP News

Selon le commandant américain pour la région Indo-Pacifique, la suspension des exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul, parmi lesquels « Ulchi Freedom Guardian » (UFG), n’aura aucun impact sur la capacité de défense de la Corée du Sud, et ce grâce à la réorganisation d’autres entraînements militaires.C’est qu’a confirmé jeudi Philip Davidson lors d'un forum organisé par le groupe de réflexion américain CSIS au sujet de la Chine. Il y a participé par visioconférence.L'amiral américain a également souligné l’importance de l’alliance entre les deux pays, qui mènent des discussions transparentes et ouvertes concernant le dialogue intercoréen.