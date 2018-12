Sommet du G20 : Moon insiste sur la croissance inclusive axée sur l'humain

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a souligné l’importance de l’économie axée sur l’humain afin de réaliser la « croissance forte, durable et équilibrée » mentionnée dans la déclaration commune adoptée à l’issue du sommet du G20 tenu en 2009.Dans son discours prononcé lors de la première session du sommet du G20 qui se tient actuellement à Buenos Aires, en Argentine, Moon Jae-in a dévoilé sa conviction politique donnant la priorité à l'humain. Selon lui, la Corée du Sud, qui a réalisé une croissance fulgurante, fait face aujourd’hui à des inégalités économiques et sociales grandissantes. Son économie n’arrive plus à fournir des emplois suffisants. Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen tente de redynamiser son économie à travers une politique équitable, humaine et innovante.Concernant la politique de l’emploi, le numéro un sud-coréen a mis l’accent sur la promotion des nouvelles industries innovantes et l’amélioration de la qualité de l’emploi à travers l’augmentation du salaire minimum, la réduction du temps de travail et la conversion des CDD en CDI.A mesure que l’automatisation et la robotisation gagnent du terrain, de plus en plus de personnes se sentent menacées. Afin de répondre à ces préoccupations, le président Moon a proposé de faire coexister l’innovation et la protection à travers une 4e révolution industrielle humaine.Le locataire de la Maison bleue a également présenté ses efforts déployés pour réaliser l’égalité des sexes et lutter contre le plafond de verre dans le public et le privé.Avant de conclure, le dirigeant du pays du Matin clair a réaffirmé sa volonté d’apporter des soutiens sur mesure adaptés aux femmes entrepreneurs pour que ces dernières puissent pleinement faire leurs preuves dans le monde numérique.