Buenos Aires promet son soutien à la politique nord-coréenne de Séoul

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in s’est entretenu samedi avec son homologue argentin Mauricio Macri à Buenos Aires où il a fait le déplacement pour participer au sommet du G20. Il s'agit du premier sommet entre la Corée du Sud et l’Argentine depuis 2004. Il y a 14 ans, le chef de l’Etat sud-coréen de l'époque, Roh Moo-hyun, avait visité ce pays d’Amérique latine et à cette occasion les deux nations avaient conclu un partenariat global pour une coprospérité au XXIe siècle.Une grande partie du sommet entre Moon et Macri a été consacrée au dossier nord-coréen et à la coopération bilatérale. Le locataire de la Cheongwadae a tout d’abord profité de cette occasion pour présenter la récente évolution dans la situation politique autour de la péninsule coréenne, avant d’exprimer ses remerciements pour le soutien du gouvernement argentin dans le processus d’amélioration des relations intercoréennes et d’instauration de la paix dans la région. Son interlocuteur a alors salué les efforts du numéro un sud-coréen tout en promettant de continuer à soutenir sa politique vis-à-vis du régime de Kim Jong-un.Les deux hommes ont ensuite discuté des moyens d’accroître davantage la coopération bilatérale. Ils se sont notamment mis d’accord pour travailler main dans la main dans les nouveaux domaines de croissance afin de préparer ensemble la 4e révolution industrielle. Ce n’est pas tout. Ils ont aussi décidé d’œuvrer conjointement pour faire avancer les négociations en vue d'un accord commercial entre la Corée du Sud et le marché commun des pays d'Amérique du Sud (Mercosur).Le président Moon n’a pas oublié non plus de faire part de son souhait selon lequel les entreprises du pays du Matin clair participent davantage aux projets de construction d'infrastructures et d'exploitation des ressources naturelles en Argentine.Pour conclure, les deux leaders ont estimé que l'accord vacances-travail conclu à l'occasion de la visite de Moon Jae-in à Buenos Aires permettra d’accroître les échanges humains entre les deux pays.