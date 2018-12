En Argentine, Moon et Rutte discutent de la coopération dans le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

A Buenos Aires, le président sud-coréen a également tenu un tête-à-tête avec le Premier ministre néerlandais. Il s’agit de leur 2e rencontre cette année, puisque les deux leaders s’étaient déjà entretenus en février dernier lorsque Mark Rutte avait effectué une visite en Corée du Sud afin de participer aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang.Selon la Cheongwadae, Moon Jae-in a déclaré à son interlocuteur qu’il y avait eu de grands progrès dans l’instauration de la paix dans la péninsule coréenne. Il a également profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude au soutien des Pays-Bas, qui assurent cette année la présidence du Comité des sanctions pour la Corée du Nord du Conseil de sécurité des Nations unies. Son interlocuteur a pour sa part hautement apprécié les efforts du dirigeant sud-coréen qui a conduit à un changement positif dans la situation. Il n’a pas oublié non plus de promettre de continuer à apporter son soutien dans l’initiative de dénucléarisation et d'établissement de la paix dans la péninsule.Leur nouveau sommet en Argentine a également permis de faire part de leur satisfaction dans le renforcement de la coopération bilatérale depuis leur dernier rendez-vous. Notamment pour l'accroissement des échanges commerciaux et des investissements entre Séoul et Amsterdam. Petit rappel : le commerce bilatéral a dépassé pour la première fois les 10 milliards de dollars l'année dernière et les Pays-Bas étaient le plus grand investisseur européen au pays du Matin clair. Les deux côtés sont alors convenus de développer davantage leur partenariat global axé vers l’avenir.Toujours à Buenos Aires, le Premier ministre néerlandais a invité le locataire de la Maison bleue à se rendre dans son pays. Moon a alors répondu souhaiter le faire à un moment qui convient aux deux parties.