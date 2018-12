Le président Moon achève sa visite en Argentine avec un sommet avec son homologue sud-africain

Photo : KBS News

Le président sud-coréen a terminé samedi sa visite en Argentine. Avant de s’envoler pour la Nouvelle-Zélande, ultime étape de sa dernière tournée à l’étranger cette année, Moon Jae-in s’est entretenu avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à Buenos Aires. Il s’agit du premier sommet entre la Corée du Sud et l’Afrique du Sud en six ans.Tout en exprimant ses remerciements pour le soutien qu’a apporté son interlocuteur vis-à-vis de sa politique nord-coréenne, le locataire de la Cheongwadae lui a demandé de persuader le pays communiste d’abandonner son programme nucléaire, comme l’avait fait l’Afrique du Sud. Le numéro un sud-africain a de son côté fait l’éloge des efforts de l’administration Moon pour instaurer la paix dans la péninsule avant de promettre son soutien dans la résolution pacifique du dossier nord-coréen tout comme dans l’établissement de la paix dans la région. Les deux hommes se sont en outre mis d’accord pour travailler ensemble afin d’accroître les échanges culturels et humains entre les deux nations.A Buenos Aires, en plus de participer au sommet du G20 où il a insisté sur la croissance inclusive axée sur l'humain, le chef de l’Etat sud-coréen a ainsi tenu plusieurs sommets bilatéraux, dont un avec son homologue américain vendredi. A cette occasion, Séoul et Washington ont vérifié qu’ils sont sur la même longueur d’onde par rapport aux sanctions contre Pyongyang. Ils sont unanimes pour qu’elles soient maintenues jusqu’à sa dénucléarisation complète. Donald Trump par ailleurs réaffirmé sa volonté de tenir un nouveau sommet avec Kim Jong-un au début de l’année prochaine. Concernant la visite du dirigeant nord-coréen au Sud, les deux leaders ont estimé qu’elle donnerait un nouvel élan aux efforts d’instauration de la paix dans la région.Le président Moon doit arriver en fin de journée à Auckland. Un sommet avec la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern est prévu mardi matin. Il rentrera le même jour à Séoul, après avoir donné une conférence de presse conjointe.