Moon Jae-in dévoile le message de Donald Trump adressé à Kim Jong-un

Photo : KBS News

A bord de l'avion présidentiel qui l’emmenait vers la Nouvelle-Zélande, ultime étape de sa dernière tournée à l’étranger cette année, le chef de l'Etat a rendu public un message de son homologue américain. Un message que Donald Trump lui a demandé de transmettre au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en cas de déplacement de ce dernier à Séoul, comme prévu à la fin de cette année.Selon Moon Jae-in, le locataire de la Maison blanche dit souhaiter réaliser avec Kim Jong-un tous les accords convenus entre les deux leaders en juin dernier à Singapour. Il a ensuite explicité son intention de répondre à la demande de Kim III. A ce propos, le président sud-coréen a précisé que la Corée du Nord pourrait bénéficier du soutien américain au développement économique et à la sécurité du régime, si elle tient sa promesse sur la dénucléarisation.Qui plus est, Moon a évalué que le processus de dénucléarisation avançait sans grande difficulté, avant d'exprimer son optimisme concernant un éventuel deuxième sommet nord-coréano-américain. Il a d'ailleurs fait savoir que Séoul et Washington espéraient que cette deuxième rencontre soit l'occasion de discuter du planning, afin de concrétiser les principes négociés lors de la première réunion entre Trump et Kim.Avant de finir, le locataire de la Cheongwadae a rejeté les présomptions selon lesquelles il existe une discordance entre Séoul et Washington sur le dossier de la dénucléarisation nord-coréenne.