Donald Trump confirme la coopération chinoise dans le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

Au cours de son voyage de retour d'Argentine, pays hôte du dernier G20, le président américain a annoncé qu'il rencontrerait le leader nord-coréen Kim Jong-un en janvier ou février prochain. Et d'ajouter que trois villes sont en lice pour devenir le lieu de leur deuxième rencontre.Donald Trump a par ailleurs affiché sa volonté d'inviter Kim à se rendre sur son territoire. Ce qui laisse entendre qu'aucune ville américaine ne se trouve parmi ces trois possibilités. A l'instar du premier sommet entre les deux dirigeants, la sécurité, l'itinéraire du déplacement ainsi que la neutralité politique et diplomatique seront en considération.Quant au rôle de Pékin à jouer dans le dossier de dénucléarisation nord-coréenne, l'Agence France-Presse a fait savoir que le président américain et son homologue chinois avaient convenu de coopérer sans faille.Juste après le sommet américano-chinois tenu en marge du G20, la Maison blanche a confirmé elle aussi que son locataire ferait de son mieux, en coopération avec Xi Jinping et Kim Jong-un, pour dénucléariser la péninsule coréenne.