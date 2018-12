Séoul et Washington mènent un entraînement aérien d’envergure réduite

Photo : YONHAP News

L'armée de l'air de la Corée du Sud débute aujourd'hui un entraînement aérien global, pour cinq jours, destiné à renforcer sa posture de préparation aux combats et améliorer les compétences des pilotes dans diverses opérations.Il s'agit d'un exercice unilatéral de l'armée sud-coréenne, qui récompense en quelque sorte la suspension de « Vigilant Ace », un exercice de défense aérienne sud-coréano-américain qui se tient principalement en décembre.Selon l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), un autre exercice aérien et d'envergure réduite sera réalisé en parallèle, cette fois avec les Etats-Unis, dans le but de maintenir la capacité de combat commun.Petit rappel : Séoul et Washington se sont mis d'accord en octobre dernier pour suspendre « Vigilant Ace » afin de soutenir les efforts diplomatiques destinés aux négociations sur la dénucléarisation nord-coréenne. Effectivement, la Corée du Nord avait vivement critiqué cet entraînement aérien conjoint qui mobilisait en général des bombardiers stratégiques américains B-1B.Quant à d'autres manœuvres conjointes régulières telles que « Key Resolve » et « Foal Eagle », les autorités militaires des deux alliés décideront tôt ou tard de diminuer ou non leur envergure pour la prochaine édition, qui doit avoir lieu en 2019.