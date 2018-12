Taux de chômage : la Corée du Sud talonne les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

A en croire le Bureau des statistiques de Corée (Kosta) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le taux de chômage chez les personnes âgées entre 55 et 64 ans enregistré au deuxième trimestre de cette année est de 2,9 %, soit 0,4 point de plus en glissement annuel.Ce chiffre est d'ailleurs plus élevé de 0,2 point par rapport aux Etats-Unis. C'est la première fois que le pays du Matin clair dépasse le pays de l'oncle Sam en la matière depuis 1999, année qui a vu les pays asiatiques touchés par une redoutable crise financière.Sur l’ensemble des tranches d'âge, la Corée du Sud est sur le point de rattraper les Etats-Unis. Les deux pays ont enregistré, au troisième trimestre, un taux de chômage respectif de 3,8 % et 3,9 %.Ce phénomène inquiétant pourrait s'expliquer d'abord par la crise de l'emploi, due à la mauvaise conjoncture économique, mais surtout par le vieillissement de la société, qui multiplie le nombre d'actifs moins jeunes.