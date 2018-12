L'espérance de vie augmente en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens nés en 2017 ont une espérance de vie de 82,7 ans, soit 0,3 an de plus que l'année précédente. Plus précisément, les petits garçons peuvent s’attendre à vivre en moyenne jusqu’à 79,7 ans, contre 85,7 ans pour les filles.L'écart entre les deux sexes a diminué pour s'établir à six ans. Une tendance baissière qui se poursuit depuis 1985, l'année qui a enregistré la plus grande disparité depuis que ces statistiques existent, avec 8,6 ans.Si l'on compare ces chiffres à ceux des pays de l'Organisation de développement et de coopération économiques (OCDE), les garçons sud-coréens vivront 1,7 an de plus que la moyenne, et les fillettes, 2,4 ans. Parmi les 36 Etats membres, le pays du Matin clair s'est classé en troisième pour le sexe féminin et en 15e pour le sexe masculin.Le taux de mortalité due aux cancers est, pour les nourrissons qui ont vu le jour en 2017, de l'ordre de 27,1 % chez les hommes et de 16,2 % chez les femmes. La deuxième cause de morbidité est liée aux maladies cardiaques, suivie par la pneumonie. En effet, le nombre de décès causés par cette pathologie pulmonaire a augmenté de 8 % par rapport à il y a dix ans, surtout en raison du vieillissement de la population.