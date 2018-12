Moon discute du renforcement des relations bilatérales avec la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande

Photo : YONHAP News

En visite d'Etat en Nouvelle-Zélande, le président de la République a participé aujourd'hui à un déjeuner avec la gouverneure générale du pays, Patsy Reddy. Ils ont parlé des moyens de relever d'un cran les relations d'amitié entre Séoul et Wellington.Moon Jae-in a notamment salué les politiques d'intégration sociale néo-zélandaises, qui promeut l’implication des peuples autochtones et la participation active des femmes dans tout le pays. Du coup, il a souhaité que les deux pays conjuguent leurs efforts pour mettre en valeur l'esprit d'inclusion bilatéral, d'autant plus que Séoul prône une vision visant à créer une nation inclusive où aucun individu n'est mis à l'écart de la société.De son côté, Patsy Reddy a tenu à préciser que Séoul et Wellington partageaient les valeurs de démocratie, d'économie de marché et d'ordre constitutionnel. Dans la foulée, elle s'est engagée à coopérer avec un partenaire clé comme la Corée du Sud afin d'intensifier les valeurs et les intérêts communs. Et elle n'a pas manqué d'ailleurs d'apprécier les efforts de son interlocuteur sud-coréen pour incarner la paix et la dénucléarisation dans la péninsule coréenne.