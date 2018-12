Le 2e satellite géostationnaire sud-coréen sera lancé mercredi prochain

Photo : KBS News

Le nouveau satellite géostationnaire sud-coréen, qui remplacera son aîné Cheollian 1, sera lancé à 5h50 dans la matinée du 15 décembre, heure locale, à partir du centre de lancement situé en Guyane française. Contrairement à Cheollian 1, il a été mis au point uniquement avec des technologies du pays du Matin clair, de sa conception jusqu'à sa fabrication.Selon le ministère de la Science et des TIC, ce nouvel engin baptisé Cheollian 2A a passé avec succès les différents tests, dont le contrôle fonctionnel, l'injection de combustible ou encore le montage des pièces du lanceur. Une fois tiré, le nouveau satellite sera séparé de sa fusée après 34 minutes avant d’entrer, quinze jours plus tard, en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre.Après une marche d’essai de six mois, le Cheollian 2A fournira des informations météorologiques à partir de juillet prochain. Doté d'une résolution quatre fois plus haute que son prédécesseur, il transmettra à la Terre des images atmosphériques en couleur toutes les dix minutes. Qui plus est, il sera capable de surveiller le développement anormal des nuages ou des fortes précipitations.Son jumeau du nom de Cheollian 2B sera lui aussi placé sur orbite géostationnaire, l’an prochain, pour surveiller l'environnement et les océans. Quant à Cheollian 1, dont la mission est prolongée jusqu'en 2020, il assumera le rôle de soutien à son successeur.