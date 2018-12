Les enquêtes sur le scandale politico-judiciaire s'accélèrent

Photo : KBS News

Le Parquet a demandé aujourd'hui un mandat d'arrêt contre deux anciens juges de la Cour suprême. C'est la première fois que ce genre de requête est lancé contre des magistrats qui ont exercé dans la plus haute instance judiciaire.Selon les procureurs chargés d'enquêter sur le scandale politico-judiciaire qui suscite un tollé général dans le pays, il s'agit d'une déviation judicaire collective et hiérarchique. Et d'ajouter que les violations de l'indépendance de chaque cour et de la neutralité politique des juges devront être sévèrement condamnées.Les deux juges dont le mandat d'arrêt sera examiné, Park Byong-dae et Ko Yong-han, ont travaillé respectivement à la Cour suprême de février 2014 à février 2016 et de février 2016 à août 2018. Ils sont accusés d’avoir abusé de leur pouvoir pour rendre des verdicts favorables aux politiques conservatrices de Park Geun-hye, l'ancienne locataire de la Maison bleue aujourd'hui destituée et emprisonnée.Les deux hommes rejettent en bloc les soupçons d’intervention dans les procès. Le Parquet envisage de convoquer dans le courant de ce mois Yang Sung-tae, l'ancien président de la Cour suprême, considéré comme le principal protagoniste de ce scandale judiciaire.