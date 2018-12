Moon Jae-in achève sa nouvelle tournée en Nouvelle-Zélande

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in boucle aujourd’hui en Nouvelle-Zélande sa tournée qui l’a conduit aussi en République tchèque et en Argentine.Avant de prendre le chemin du retour, il a été reçu par la Première ministre Jacinda Ardern. Au centre de leur conversation : le développement des relations entre les deux nations et la récente situation dans la péninsule.Précédemment, le chef de l’Etat s’est entretenu avec la gouverneure générale Patsy Reddy. Il a aussi rencontré la communauté coréenne. Devant les sud-Coréens expatriés dans ce pays d’Océanie, Moon s’est engagé à dénucléariser à tout prix la péninsule et à y instaurer une paix durable.