Séoul établit un nouveau plan quinquennal de développement des relations avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul vient de dévoiler un troisième plan quinquennal de développement des relations avec Pyongyang. Un plan établi sur la base des déclarations de Panmunjom et de Pyongyang, adoptées en avril et en septembre respectivement par Moon Jae-in et Kim Jong-un, ainsi que de l’accord militaire intercoréen conclu également en septembre dans la capitale nord-coréenne.Ses deux grandes visions sont la coexistence pacifique et la coprospérité. Trois objectifs essentiels y sont présentés. Il s’agit de régler en premier lieu l’épineux dossier nucléaire nord-coréen et d’instaurer une paix permanente dans la péninsule, puis de favoriser le développement durable des relations Nord-Sud et enfin de créer une nouvelle communauté économique.Afin de les concrétiser, le gouvernement sud-coréen cherchera à clore officiellement la guerre de Corée d’ici la fin de l’année et à organiser ensuite une rencontre à trois ou quatre pays.A propos de cette déclaration de la fin du conflit de 1950-1953, l’exécutif a toutefois fait preuve de flexibilité à l’égard de sa date et de ses modalités précises.