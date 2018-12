Prix à la consommation : + 2 % en novembre

Photo : YONHAP News

En novembre aussi, pour le deuxième mois consécutif, les prix à la consommation ont connu une augmentation de 2 % en glissement annuel. C’est ce qu’on a pu constater dans les données communiquées aujourd’hui par l’institut national des statistiques.Dans le détail, le mois dernier, l’indice s’est établi à 104,73 points, soit en hausse de 2 % sur un an, mais en baisse de 0,7 % par rapport à octobre. Pendant un an entre octobre 2017 et septembre dernier, il était resté entre 1 et 1,9 %.L’accélération des cours des produits agricoles, halieutiques, d’élevage (+ 7,5 %) et des produits pétroliers (+ 6,5 %) a particulièrement pesé sur les prix à la consommation.