Moon Jae-in en route pour Séoul, retour sur sa dernière tournée de l’année

Photo : YONHAP News

Le président de la République doit rentrer aujourd’hui à Séoul après une tournée d'une semaine en République tchèque, en Argentine et en Nouvelle-Zélande.Dans le pays d’Océanie, dernière étape de son périple, Moon Jae-in a été reçu notamment par la Première ministre Jacinda Ardern. L’occasion pour les deux leaders d’exprimer leur souhait de développer davantage les relations d’amitié et de coopération entre leurs pays, et ce en favorisant une croissance inclusive respectueuse de l’être humain. Ils ont également échangé sur les moyens de générer les effets de synergie entre la nouvelle politique du Sud de Séoul et celle du Pacifique de Wellington.A Prague, où il avait fait escale avant de se rendre à Buenos Aires, l’occupant de la Cheongwadae s’est entretenu avec le Premier ministre Andrej Babis. Il en a profité pour appeler son hôte à faire en sorte que les entreprises sud-coréennes puissent participer au projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires dans le pays.Et dans la capitale de l’Argentine, Moon a également rencontré en tête-à-tête plusieurs chefs d’Etat ou de gouvernement en marge du sommet du G20 qui s’y est tenu. Parmi eux, le président des Etats-Unis Donald Trump. Leur conversation a été dominée par le dossier nord-coréen. Les deux hommes ont alors affirmé que l'éventuelle visite de Kim Jong-un à Séoul pourrait donner un nouvel élan aux efforts pour pérenniser la paix dans la péninsule.