Le comité onusien de suivi des sanctions contre Pyongyang dévoile la teneur de sa nouvelle dérogation

Le comité de suivi des sanctions de l’Onu imposées à la Corée du Nord vient de rendre publique une liste de 280 produits dont il a autorisé la fourniture par la fondation Eugene Bell. Il s’agit majoritairement de matériel et de médicaments nécessaires pour traiter la tuberculose multirésistante (TB-MR).La fondation en question est une ONG internationale qui vient en aide à la population nord-coréenne. Basée à Washington et à Séoul, elle a été créée en 1995 par un Américain né en Corée du Sud. Elle avait soumis en février dernier la liste en question à l’approbation du comité. Le mois dernier, elle a annoncé que celui-ci avait accordé une dérogation aux sanctions contre le régime de Kim Jong-un.Le comité l’a dévoilée suite à une décision prise en août par les Nations unies afin de rendre plus rapides les exemptions pour les organisations humanitaires qui aident le pays communiste. Le texte approuvé en ce sens plaide en même temps pour plus de transparence sur la livraison de l’aide humanitaire au peuple nord-coréen.La liste des produits autorisés fait aussi état de biens de consommation courante, comme des nouilles instantanées, ainsi que des noms des hypermarchés et des enseignes en ligne où la fondation les a achetés.