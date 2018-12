Le bras de fer se poursuit entre le pouvoir et l’opposition sur le budget 2019

Photo : YONHAP News

Le projet gouvernemental de budget 2019 a été soumis hier au débat, puis au vote en séance plénière du Parlement, tel qu’il a été présenté par l’exécutif. Pour le moment, aucun amendement n’a pu y être apporté. En cause, l’épreuve de force entre le parti au pouvoir et l’opposition autour des crédits qui doivent être accordés à la création d’emplois et à la coopération économique avec la Corée du Nord.Pourtant, les chefs des groupes parlementaires des trois premières formations ont poursuivi les négociations ce matin, afin de trouver un terrain d’entente, mais en vain.Comme si ça ne suffisait pas, le Bareun-Avenir, la troisième force de l’Hémicycle, et les deux partis minoritaires doivent tenir cet après-midi un rassemblement pour demander de voter simultanément le projet du budget et celui de la réforme du système législatif. Ils envisagent d’effectuer un sit-in juqu’au vote d’un scrutin proportionnel révisé qu’ils revendiquent. Un mouvement vivement critiqué par le président du groupe parlementaire du Minjoo, le parti présidentiel.Selon Hong Young-pyo, aucun parti n’avait fait le lien jusqu’à présent entre le budget de l’Etat et le code électoral.De son côté, son homologue du Parti Liberté-Corée (PLC), la première formation de l’opposition, s’en est pris au président de l’Assemblée nationale. Il accuse Moon Hee-sang d’avoir passé devant la séance plénière le projet du budget tel qu’il a été présenté par le gouvernement.Le Minjoo et le PLC continuent de s’affronter aussi sur les lois de lutte contre la corruption dans les écoles maternelles privées.