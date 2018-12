Abus de pouvoir judiciaire : les révélations s'enchaînent contre Yang Seung-tae

Photo : YONHAP News

L’ancien président de la Cour suprême Yang Seung-tae est dans la ligne de mire d’une enquête du Parquet sur un scandale d’abus de pouvoir judiciaire sous l’administration Park Geun-hye.Le Parquet devrait bientôt l’auditionner. Avant cette possible comparution, les révélations se poursuivent au sujet de ses implications présumées. Dernière en date : ses rencontres, à trois reprises au moins, avec un avocat du plus important cabinet d’avocats sud-coréen, Kim & Chang. Celui-ci avait défendu les entreprises japonaises visées par des procès intentés par d’anciens travailleurs sud-coréens.Le patron de la plus haute juridiction aurait alors informé l’avocat des firmes accusées de l’orientation des procès, qui doit pourtant être gardée secrète.