Lancement réussi du second satellite météo sud-coréen

Le deuxième satellite météorologique sud-coréen « Chollian-2A » a été lancé avec succès à bord d’Ariane-5. Le lanceur spatial européen a décollé ce matin à 5h37, heure de Séoul, du centre spatial de Kourou en Guyane française.40 minutes après son décollage, il a été confirmé que le satellite avait été placé en orbite comme prévu, et ce par la communication avec la station terrestre de Dongara en Australie.Deux semaines plus tard, il devrait atteindre son altitude cible à 36 000 km de la Terre, proche de l’orbite géostationnaire, avant de se positionner au-dessus de la péninsule pour mener des missions météorologiques 24 heures sur 24.Toutes les dix minutes, il devrait envoyer des images de la Terre en haute résolution, d’une qualité quatre fois supérieure par rapport au premier satellite météo sud-coréen « Chollian-1A ». Sa mise en service officielle est prévue pour juillet prochain, après une marche d’essai de six mois.