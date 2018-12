Contact à Panmunjom entre le directeur de la section Corée à la CIA et le Nord

Photo : KBS News

Le chef de la section Corée à la CIA, Andrew Kim, joue un rôle capital dans les négociations en coulisses entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Or, il a fait un déplacement lundi en Corée du Sud dans le plus grand secret et a contacté trois à quatre hauts responsables nord-coréens à Panmunjom. Parmi eux figurerait la vice-ministre des Affaires étrangères, Choe Son-hui.Ils semblent avoir échangé sur les détails liés au second sommet en vue entre Donald Trump et Kim Jong-un, ainsi que sur la date, le lieu ou encore les sujets de discussion de la prochaine rencontre de haut niveau entre les deux pays, qui devrait avoir lieu avant le sommet.Vous vous souvenez que le président des Etats-Unis a affirmé espérer organiser en janvier ou en février sa prochaine entrevue avec le numéro un nord-coréen. Il a aussi précisé que « trois endroits » étaient envisagés pour cette rencontre.Lors du dernier contact au village de la trêve, Andrew Kim et ses interlocuteurs du Nord auraient aussi parlé des mesures que les deux parties devront prendre afin de faire avancer le processus de dénucléarisation du pays communiste. Washington demande à Pyongyang de démanteler d’abord les installations de son principal site nucléaire de Yongbyon avant d’accorder une levée partielle des sanctions à son encontre.