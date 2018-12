111 millions de dollars seront nécessaires en 2019 pour financer l’aide humanitaire au Nord

Photo : KBS News

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a annoncé hier que l’an prochain, 111 millions de dollars seraient nécessaires pour venir en aide aux habitants nord-coréens. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia (RFA)Ce montant est quasiment identique à l’objectif que l’Onu s’était fixé pour cette année. Il permettra de financer l’aide humanitaire à six des 10 millions de nord-Coréens dans le besoin.Selon un rapport publié hier par l’OCHA, les organisations hésitent à passer des contrats liés au pays communiste, puisque celui-ci est toujours placé sous le coup des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et de celles indépendantes de différents pays. Les frais nécessaires à l’acheminement et au stockage des vivres augmentent eux aussi.Le document indique également que cette année, l’argent collecté totalisait le mois dernier 26,2 millions de dollars, même pas un dixième de celui de 2004.