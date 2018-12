Les inspecteurs sud-coréens achèvent l'état des lieux d’un tronçon ferroviaire du Nord

Photo : YONHAP News

Les 28 inspecteurs sud-coréens doivent rentrer cet après-midi après avoir évalué la partie nord-coréenne du réseau ferroviaire Gyeongui, qui reliait Séoul à la ville de Sinuiju, dans le nord-ouest de la Corée du Nord, avant la division de la péninsule.Ils s’étaient rendus vendredi dernier de l’autre côté du 38e parallèle à bord d’un train sud-coréen pour faire l’état des lieux d’un tronçon de 400 km entre Gaeseong et Sinuiju. Une opération menée pour préparer la modernisation des chemins de fer vétustes du Nord et l’interconnexion ferroviaire des deux Corées.Les deux pays doivent désormais procéder à une inspection conjointe de la ligne Donghae, qui longe la côte est du royaume ermite, et ce entre le 8 et le 17 décembre. Il s’agira cette fois d’un segment d’environ 800 km. Pour cela, Séoul mettra en place une nouvelle équipe. Ses officiels et experts rejoindront leurs homologues nord-coréens, cette fois en autocar.