Bras de fer au Parlement au sujet du scrutin proportionnel dans les législatives

Photo : YONHAP News

Le Bareun-Avenir, la deuxième force de l’opposition, et les deux formations minoritaires, le Parti pour la démocratie et la paix et celui de la Justice, sont unis pour réclamer le changement de l’actuel système électoral dans les législatives.Ils demandent de mettre en place le scrutin proportionnel par compensation, et ce en parallèle avec le scrutin majoritaire uninominal dans chaque circonscription. Une fois introduit, ce nouveau mode permettra aux mouvements minoritaires d’obtenir davantage de sièges qu’actuellement dans l’Hémicycle.Du coup, les trois petits partis s’en sont pris aux deux grandes formations actuelles, le Minjoo et le PLC, qui ne sont pas enclins à accepter leur demande. Ils sont allés jusqu’à menacer de lier leur revendication au vote du budget de l’Etat pour l’année prochaine.Ils ont par ailleurs entamé hier un sit-in d'une durée indéterminée au siège du Parlement. Selon eux, le Minjoo doit au moins promettre d’introduire le scrutin proportionnel qu’ils exigent.