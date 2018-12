Les zones de protection militaire sont partiellement déclassées

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, et le gouvernement ont décidé aujourd’hui de déclasser une importante superficie des zones dites de protection militaire. Ils ont expliqué leur décision par les inconvénients subis par les riverains et les collectivités locales proches.La surface concernée s’élève à environ 337 millions de mètres carrés. 63 % sont situés dans la province de Gangwon, et 33 % dans celle de Gyeonggi, la région la plus proche de la frontière intercoréenne.L’exploitation des zones déclassées sera désormais possible, sans concertation avec l’armée. Il peut s’agir par exemple d’y construire des immeubles. Ce qui permettra de dynamiser l’économie locale, selon le Minjoo et l’exécutif.Ceux-ci ont également décidé aujourd’hui d’alléger les restrictions dans les zones de contrôle militaire afin que la construction de bâtiments y soit possible aussi. Cette nouvelle mesure concernera pour le moment 13 millions de mètres carrés.