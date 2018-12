Le montant des achats sur Internet franchit le cap des 10 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le e-commerce n’en finit pas de progresser. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. A en croire les données publiées aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat), en octobre, la valeur mensuelle des achats en ligne a dépassé pour la première fois la barre des 10 000 milliards de wons, soit 7,9 milliards d’euros.Principale explication : les achats de vêtements chauds et d’appareils électroménagers ont fortement augmenté en raison du froid précoce. A cela s’ajoutent les arrivées de touristes chinois en hausse.Le montant des transactions a bondi de 38,5 % sur un an pour les vêtements, de 49,8 % pour les boissons et les produits alimentaires, et de 38,6 % pour les produits cosmétiques.Les achats sur mobile ont eux aussi atteint le record de 6 240 milliards de wons, soit environ 62 % du montant total des transactions électroniques.