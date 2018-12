CNN : Pyongyang poursuit son programme nucléaire dans un site non signalé

Photo : KBS News

La Corée du Nord poursuivrait son programme nucléaire, et ce dans un site non signalé. C’est ce qu’a rapporté mercredi CNN en se basant sur de nouvelles images prises par satellite, qu’elle a obtenues en exclusivité.Ces dernières montrent que des activités sont en cours à la base de missiles de Yeongjeo-dong, dans la province de Ryanggang, située dans le nord-est de la péninsule, ainsi que dans un autre endroit aux environs, jusqu’ici non signalé.Un expert invité sur le plateau de la chaîne d’informations a expliqué que ce dernier pourrait abriter de nouveaux missiles à longue portée du pays communiste.